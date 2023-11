Elujaatav mees, kes armastas olude kiuste julgelt elada: Toomas Lepp avastas Paul Keresest valminud filmiga malemeistri olemust

Juba oma eluajal legendiks saanud Paul Kerese (1916–1975) puhul huvitutakse siiani kõigest, mis temaga seotud. Kerese saatus oli elada nõukogude võimu barbaarsuses, mis rebis Eesti lahti euroopalikest väärtustest. On see põhjus, miks temast ei saanud kunagi maailmameistrit? Kas ülekohtu all elamine tõi varase surma? Toomas Lepa (73) dokumentaalfilm otsis ja leidis neile ja mitmetele teistele küsimustele vastuseid. Lepp avastas fassaadi tagant elujaatava mehe, kes olude kiuste armastas julgelt elada.