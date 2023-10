„Äge seltskond!“ Dagmar Oja võttis vastu põneva väljakutse

„Mul on teile uudiseid!“ kirjutab lauljanna Instagramis, et Poprocki muusikakooli kodulehelt leiab õpetajate nimekirjast ka Dagmar Oja. „Äge seltskond!“ kirjutatakse postituse kommentaariumis.

Muusikakooli kodulehel on kirjutatud, et Dagmar on laulmist õppinud Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Ta on taustalaulja olnud ja on siiani erinevatel Eesti ja välismaa artistidel nagu: 2QS, Liis Lemsalu, Sahlene, Ira Losco, Paul Young, Double You, Ivo Linna, Anne Veski jpt.