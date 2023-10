RAJU VIDEO | Merlyn Uusküla uus laul viib ajarännakule koos Ice Dog M-iga

’’Värske singel ’’1995’’ on novembris ilmuvalt ’’Raju reede’’ albumilt uus lugu ja mõtlesin, et paremat stiili selle albumi tutvustamiseks ei ole - tuleb taas valida 90ndate suund,“ räägib Uusküla.

’’Kui sa teed sellise teemaloo, siis seal peab olema natuke ajastu nalja ja huumorit ka sees, seda ei saa liiga tõsiselt võtta’’, arvab laulja ja lisab, et talle tundub, et eestlastele meeldivadki vahel sellised humoorikad ja ülevindi teemad.

’’Kui laulu demo sai valmis ja loos tekkis koht, kus mulle helistatakse koju lauatelefonile, siis ma olin kohe veendunud, et see ei saa olla keegi muu kui Ice Dog M,“ räägib Merlyn ja lisab, et Jõekalda tuli ideega kohe kaasa ja see mõte, et loos kaasa teha, sobiks talle väga hästi.