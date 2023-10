„Õnne 13“ stsenarist Andra Teede pidi hakkama saama mitme näitleja surmaga: kõik on mehed olnud

Kuna „Õnnel“ on vaid üks stsenarist, on Teede pidanud telesarja ka ekstreemsemates situatsioonides kirjutama. „Olen kirjutanud sünnitusmajas viibides, lennukis ja kiirabis olles. Teles öeldaksegi niimoodi, et me ei lähe laupäeva õhtul kell pool üheksa sellepärast eetrisse, et meil on osa valmis, vaid sellepärast on laupäeva õhtu kell pool üheksa,“ ütleb Teede.