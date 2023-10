Räpipundi A-rühm liige näitab näpuga armastatud bändi suunas: toona oli meist vihasemaid poppmuusika kallal ilkujaid

Ühel bändi liikmel Kaarel Kosel oli enda sõnul A-Rühma tekkimisel legendaarse „Poppmuusik“ loo puhul kohe plaan M-i „Pop muzikat“ sämpeldada ja Eesti popmuusikat mahategev lugu teha. „Eesti popmuusika tundus hea ja lihtne asi, mida vihata või kellele halvasti öelda, aga see tuli südamest ka,“ märkis Henry Kõrvits ehk Genka, vahendab portaal Menu.

„A-Rühm tegi suure teene Eesti muusikale, tänu sellele lõppes see pull kiirelt ära ka,“ lisas ta.

Bändikaaslase Paul Lilje arvates oli tol ajal ka neist vihasemaid popmuusika kallal ilkujaid, tuues näiteks Claire’s Birthday. „Tohver (bändi trummar Margus Tohver - toim.) oli minu arust ennast ainult selle peale üles keeranudki, et saaks ära panna kõigile,“ sõnas ta ning lisas, et A-Rühma keskis ei arutatud kellestki konkreetsest, kellele n-ö ära panna.

Sel reedel, 27. oktoobril esitleb A-Rühm Fotografiskas enda uut albumit „REEDE“. A-Rühma kontserdi eel astub üles NKN, külalistena esinevad veel singlil „Sama Kuumad“ kaasa tegev Pearu Paulus, REDEL, Kristel Aaslaid ja MC J.O.C, kes teeb kaasa uue albumi loos „Roosade Prillide Killud“.

„Kui läks aruteluks, et keda tahame oma esitluskontserdile esinema, siis NKN oli esimene, kes meile pähe tuli, kuna tegemist on värske ja omanäolise kambaga Eesti hip-hopis. Loodame, et mõni meie kuulajatest paneb tähele ja leiab samuti nende muusika üles,“ rääkis Kozy.

NKN on post-irooniline hip-hop ansambel, kes kahe aastaga välja andnud üheksa albumit. Muusikakriitik Lauri Tikerpe on Eesti Ekspressi veergudel bändi muusikat kirjeldanud järgmiselt: „siin on elutervet sarkasmi, argiselt teravaid tähelepanekuid ja lihtsalt teadvuse vaba voolu“.

„A-Rühmaga koostöö on REDELile olnud äärmiselt meeldiv - korduvalt on võhivõõrad inimesed tänaval ligi tulnud ja kiitnud, et just „Meeslaps“ on uuelt plaadilt nende absoluutne lemmik! Aitäh, kiitus on mõnus! Reedel kuuleb seda kompromissitut bängerit esmakordselt ka laivis - ärge koju munema jääge, tulge kohale,“ kommenteeris REDELi liige Indrek Vaheoja.