Tanel Toom: naudin hetki, kui tegelen looga, mis on teistsuguses maailmas, kus muidu elan

„Ma tunnen enda puhul kogu aeg, et see võiks olla laiem. Ei olegi võimalik algusest peale kõige kohta kõike teada. Kui sa stsenaristi või režissöörina mingisse teemasse sukeldud, siis on see võimalus, et sa lähed raamatukokku või internetti – hakkad uurima selle kohta,“ sõnas Toom.