VIDEO | „Punane tuli... Roheline tuli!“ Novembri lõpus jõuab Netflixi „Squid Game’i“ teine hooaeg

22. novembril jõuab rahvani „Squid Game: The Challenge“ uus hooaeg, kus pannakse proovile 456 tegelast, kes saavad võimaluse tuttavaid mänge mängides raha võita. Mängud on väga ohtlikud ja kõik ei pruugi eluga pääseda. Ainult üks võitja viib koju 4,56 miljoni USA dollari suuruse rahalise auhinna, vahendab Variety.

„Läks 12 aastat, et tuua „Squid Game’i“ esimene hooaeg rahva ette. Aga läks 12 päeva, et sellest sai Netflixi kõige populaarsem sari. „Squid Game’i“ looja, kirjutaja ja produtsendina ütlen tänusõnad fännidele üle kogu maailma. Aitäh, et vaatate ja armastate meie sarja,“ sõnas hittsarja looja Hwang Dong-Hyuk möödunud aasta suvel oma kommentaaris. Tema teadanne paljastas, et tuntud tegelased Seong Gi-hun ja Front Man on mõlemad uues hooajas olemas. „Liituge meie veel kord täiesti uueks ringiks,“ sõnas Hwang.