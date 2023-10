Levivad kuuldused Liis Lemsalu sünnituse kohta. Liisi mänedžer juttude levitajatele: tegelege elus mõistlikumate asjadega

Viimaste tundide jooksul on sel teemal Kroonikani jõudnud kuulujutte seinast seina. Levivad kõlakad räägivad eri sünnitusmajadest, ka üksikasjad on iga saabuva vihje puhul erinevad.

Liis ja tema mänedžer Sandra otsustasid teha levivatele valejuttudele kiire lõpu. Lauljatar pani oma Instagrami story’desse video, kust on näha, et tal on endiselt beebikõht veel ees ja ta on haigla asemel hoopis burgerit söömas. Temaga on videos ka Sandra, kes jagas seda klippi ka oma kontole ning pani juurde teksti: „Kõigile teile, kes te täna räägite, et preili sünnitas, siis tere, saage osa meie meetingust ja tegelege elus mõistlikemate asjadega.“