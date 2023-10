KLÕPS | Kossukohting või on tegemist lihtsalt sõpradega? Robin Valting nautis õhtut särava lauljatariga

„Eilsel Kalev/Cramo mängul nähti koos tulemas ja pärast esimest poolaega koos lahkumas Eleryn Tiitu ja Robin Valtingut. Kas tegemist on uue kuuma paariga? Paar istus koos Cramo VIP-toolidel,“ seisab Kroonikale saadetud vihjes, mille juurde on lisatud ka kaugelt tehtud foto kahest säravast noorest. Ka teleülekannet jälginud fännidele jäi silma, et Robinit ja Eleryni näidati otse-eetris mitu korda ning nad lahkusid saalist kohe, kui teine veerand lõppenuks vilistati.