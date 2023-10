Tarmo Kruusimäe võrdleb oma armastatud e-sigarette seksleludega: homme hakkame reguleerima näiteks dildode värve?

„Kui mingis kurvis on toimunud hukkunutega liiklusõnnetusi, siis vähendatakse [kiirust] 10 km, võib-olla 20 km, et millal hakkavad asjad peatuma. Kui me nüüd täiskasvanutele ütleme, et [e-sigareti] maitsed keelame ära, siis järelikult peaks meil olema laibameri taga. Näiteks et 20 inimest on surnud, sest nad veipisid arbuusimaitselist, 30 sellepärast, et kirsitubakas. Noh, selline ekstreemne asi,“ alustas Tarmo näidete toomisest.