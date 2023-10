Kanepilembene Snoop Dogg tähtsatest kontaktidest Eestis: olen kindel, et mul on seal mõned inimesed

Snoopi nentis saates, et see tuleb kasuks, kui igal pool on kontakte. „On hea, kui on sõbrad, kellel on sõpru, rahvusvaheliselt ja globaalselt, kes igal pool hoolitsevad, et saaksid rohtu,“ muheles Snoop, et saab kanepi tänu oma headele tutvustele kõikjalt kätte.