KUULA | Staarisaatest tuule tiibadesse saanud Merili Käsper andis välja loo koos nubluga

„Recipe“ valmis nublu eestvedamisel, kelle lugudes „Kastehein“ ja „Ära Ärata“ m els varem tausta on laulnud. Pärast Eesti Laulu tekkis räpparil mõte kirjutada lugu ka m elsile ning nii jõutigi lauljatari kauaoodatud jätkusinglini. „Ta on üks väga andekas urban-poeet ja tema muusikat austan ma juba sellest ajast, kui tal „Mina ka“ välja tuli. Väga lahe, et saime lõpuks ka koostööd teha,“ on m els rahul.

Lisaks nublule on kambas Eesti üks hinnatuim noor produtsent Gevin Niglas, kes oli ühtlasi ka m elsi ülimenuka raadiohiti „So Good (At What You Do)“ üheks autoriks. „Meil on omavahel hea klapp. Gevinit saab alati usaldada laulukirjutaja ja produtsendina ning koostöö temaga on alati sujunud,“ kiidab lauljatar. „Mõni sessioon stuudios venib nagu tatt. Merili ja Geviniga, aga mitte kunagi. Andekate inimestega on lihtne töötada ja mul on tunne, et m elsi ootavad veel suured asjad ees,“ lausub nublu.