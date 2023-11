Politsei võttis Silvia Ilvesega uue reality tõttu ühendust: tegevustesse, kus seatakse ohtu lapse elu ja tervis, suhtutakse väga tõsiselt

Eelmisel nädalal manitses Õhtuleht Kristina Pärtelpoega, kes sõitis oma tõsielusaates „Üks nädal Kristinaga“ turvavööta. Nüüd on Kroonika poole pöördunud televaatajad, kes on tähele pannud, et saatesarja teises ehk Silvia Ilvese hooajas pannakse liiklusseadust eirates ohtu isegi tšellisti laste elu.

Eesti skandaalseima tšellisti uut tõsielusaadet „Üks nädal Silvia Ilvesega“ saatev kõmu ei taha vaibuda. Pärast esimest osa tekkis skandaal Kroonika avalikustatud arvustuse pärast, eelmisel nädalal hakkas laekuma vihjeid selle kohta, et saadet filmides on korduvalt rikutud liiklusseadust. Viimase viie päeva jooksul on olnud asjasse segatud ka politsei- ja piirivalveamet.

Milliseid rikkumisi on teleekraanilt näha?

Esimeses osas said televaatajad kaasa elada Silvia tihedale tööpäevale, mil ta andis Eesti eri paikades kaks kontserti. Päevasele ringreisile võttis ta kaasa oma noorimad lapsed, kuueaastase Christopher Maximiliani ja nelja-aastase Arthuri. Mitmest kaadrist on näha, et vanemal pojal soonib turvavöö kaela, teisel pojal on osa turvavööd pandud pea taha. Ka meikimisest hooliv Silvia on turvavöö kasutamist omal moel modifitseerinud.

Põhja prefektuuri avariimenetlusgrupi juht Raul Annuka selgitab Kroonikale, et Eesti liiklusseadus kohustab juhul, kui lapse pikkus ei võimalda turvavööd nõuetekohaselt kinnitada, kasutama tema pikkusele ja kaalule sobivat ning tootja nõuetele vastavalt kinnitatud turvaseadet (turvatool, turvahäll, istmekõrgendus jne). „Samuti näeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ette, et lapsed pikkusega kuni 150cm peavad kasutama eraldi turvasüsteeme, mis vastavad lapse füüsilistele omadustele ja sellest tuleb lähtuda ka Eestis,“ lisas Annuka.