Kuidas lõppes Snoop Doggi viimane kanepiseiklus Eestis? Räppar pani hotellis pidu neiuga, kellest on saanud kuulus saatejuht

Internetis on kulutulena levimas video räppar Snoop Doggist, kes jutustas Jimmy Kimmeli jutusaates, et tal on igas riigis kontaktid selleks, et osta kanepit. Muuhulgas uuris armastatud saatejuht järgi, et kas isegi Eestis on tal omad „inimesed“. Nüüd on Kroonika leidnud arhiivist 15 aastat tagasi ilmunud artikli sellest, kuidas lõppes Snoop Doggi viimane „pilvine“ pidu Tallinnas.