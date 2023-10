KLÕPS | Peitke laste silmad ära! Britney Spears väisas randa ihualasti

Postitusel, millel polnud pealkirja, on näha popprintsessi seismas palja selja ja tagumikuga kaamera poole. Oma rindu katab ta kätega. See tähendab seda, et sotsiaalmeedias on ta küll kaetud, kuid temaga samal rannal olnud inimesed nägid Britney’t tema täielikus sünnirüüs. Pole selge, kes alastipildi autoriks on, kuid liivalt on näha varju, mis kuuluba arvatavasti meessoost isikule.

Lauljatar, kes postitab sotsiaalmeediasse sageli poolpaljaid pilte, kustutas mõned päevad tagasi oma Instagrami konto ära, kuid nüüd on ta tagasi. Siiski on ta oma jälgijatelt ja fännidelt võtnud ära võimaluse kommenteerida tema postituste alla.

Britney selgitab oma uues elulooraamatus „The Woman in Me“, miks ta viimastel aastatel on Instagrami korduvalt endast poolpaljaid pilte postitanud. Põhjus peitub selles, et 13 aastat otsustas tema isa tema elu üle ning nüüd saab ta teha, mida iganes hing ihaldab.

„Ma tean, et paljud inimesed ei saa aru, miks mulle meeldib ennast alasti või uutes kleitides pildistada,“ seisab värskes raamatus. Britney selgitab, et inimesed mõistaksid teda võib-olla rohkem, kui ka neid oleks tuhandeid kordi pildistatud vastu tahtmist ning lausa tõugatud ja jälitatud selleks, et fotot saada. Nüüd ta naudib seda, et saab kanda, mida soovib, ja poseerida nii, nagu tahab.