Kus on tõde? Taylor Swift kommenteeris aastaid ringelnud kuulujutte tema biseksuaalsusest

Täna avaldas Swift uusversiooni 2014. aastal ilmunud albumist „1989“ ning nüüd paljastas 33-aastane naine, et milline tema elu tegelikult toona oli. Sel ajal käis Swiftiga kaasas eelarvamus, et tal on palju peigmehi, kes temaga kaua koos olla ei taha, ning kõik armuvaliu uputab lauljatar lauludesse. Nüüdseks on Swift suutnud antud reputatsioonist lahti saada, sest ta oli vahepeal kuus aastat kestnud suhtes näitleja Joe Alwyniga.