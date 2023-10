„Kallite kalorite“ võitja käis maovähendusopil: iseendal ei käinud lihtsalt jõud enam üle

Saates osalemisega õnnestus tal kaotada 17 kilo, mis on tänaseks aga tagasi tulnud, ning ka hilisemate dieetidega raskel saavutatud tulemused on hiljem uuest puusadele tekkinud.

„Jah, lihtsalt enam iseendal ei käinud jõud üle. Kõik dieedid mõjusid, aga nii kui natukene libastusid, tuli see kõik tagasi ja veel topelt,“ paljastas ta „Stuudiole“ antud intervjuus.

Nele, kelle tippkaal oli 155 kilo on praegu 18 kilo kergem. „Ja ideaalkaal…täpset numbrit ei ole, aga ma tahan, et see oleks kaks numbrit.“