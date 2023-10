Grete Paia ületas oma suurima nõrkuse: mul oli konkreetselt silme eest must, ma ei mäleta sellest mitte midagi

Grete tõdes, et ta pole kunagi unistanud lauljaks saamisest. „Tuletõrjujaks tahtsin saada ja siis spiooniks, piloodiks,“ loetles Paia, et talle siiski meeldis alati muusikat teha. „See oli minu viis end muust maailmast välja lülitada,“ nentis Paia.

Kõik Eesti Laulu poolfinalistid pidid „Terevisioonis“ üles astuma ning otsustati, et Paia laulab ning saadab end üksinda klaveril. „Tihtipeale paljud teevad playback’i, sest see on nii varajane kellaaeg ja hääl tihti ei ärka üles. Mul oli konkreetselt silme eest must, ma ei mäleta sellest mitte midagi,“ meenutas Paia oma teledebüüti. Saatejuht Urmas Vaino tõi toona heatahtlikult välja, kui palju inimesi Gretet esinemas näeb. „Hääl värises, hääl murdus, tempo lappas,“ tõdes Paia.