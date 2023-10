FOTOD | Tõeline elamus! Anett ja Fredi andsid Tallinnas täismajale kontserdi

Aasta Soul/Funk/R&B artisti tiitlit kandev Anett ning tunnustatud kitarrist-produtsent Fredi andsid septembris välja ühise albumi „Read Between The Lines“. Seni on duo viimaste aastate jooksul edukalt esinenud Eesti Laulu konkursil, pälvides rahva poolehoiu ballaadidega „Write About Me“ ja „You Need To Move On“, mis on mõlemad leidnud koha ka täna ilmunud vinüülplaadil.