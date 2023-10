„See oli lihtsalt hüüdnimi.“ Jay-Z avaldas, kuidas tema ja Beyoncé vanim tütar nime sai

Jay-Z avaldas intervjuus Gayle Kingile, et tema ja Beyoncé tütre nimi Blue on tuletus hüüdnimest, mille staarpaar pani kõhubeebile pärast esimest spektrogrammi. Räppar sõnas, et nende vanima tütre nimi pidi algselt olema Brooklyn. Siis hakkasid nad kõhubeebit hüüdma nimega blueberry (mustikas-toim). „Tead, see oli lihtsalt hüüdnimi,“ ütles räppar. Üheksa kuud hiljem otsustas staarpaar jääda nime juurde Blue, vahendab Cosmopolitan.