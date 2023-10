KROONIKA PODCAST | Silvia Ilves avameelselt: sooviksin olla sõltumatu oma laste isadest

Hea uudis on see, et pärast lahkuminekut veebruaris on ta Assega jäänud headesse suhetesse ja mees tegeles suvel Silvia kahe pojaga. Kroonika podcastis tunnistab Silvia, et vahel mõtleb ta, et on emana täiesti läbi kukkunud. Selleks, et koduse elu virr-varr teda alla ei neelaks, vürtsitab ta oma elu väikeste romanssidega. Ta tunnistab, et kui sai 31aastaseks, leidis äkitselt enda ümbert üllatavalt palju Eesti muusikutest austajaid.