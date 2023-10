Hüvasti, Chandler! „Sõprade“ staar Matthew Perry suri 54-aastasena

Seriaali „Sõbrad“ tootnud filmistuudio Warner Bros. ütles oma avalduses, et filmikompanii on Perry surmast murtud. „Matthew oli uskumatult andekas näitleja ja oluline osa Warner Bros. stuudio televisiooni perekonnast. Tema geeniusest koomiku mõju tundis terve maailm ja tema pärand elab edasi veel paljude südames. See on südanlõhestav päev ja me saadame enda armastust tema perele, lähedastele ja fännidele,“ lisati avalduses.