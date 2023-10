„Tahan teada, kas on uus kuum paar!?“ Eleryn Tiit pidi koos Robin Valtinguga veedetud õhtu tõttu raadios aru andma

Valtingu nimi tuli nende vestlusesse sisse seetõttu, et saatejuhid rääkisid reisimisest ning Andi uuris kolleegilt, et kas antud sisulooja ja tema hea sõber Andrei Zevakin on üldse tuttavad nimed Eleryni jaoks. Lauljatar mõikas aga suhteliselt koheselt, et tema kolleegi küsimusel on tagamõte: „Millele sa vihjad, Andi?!“