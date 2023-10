Blunt oli Fisheriga koos vaid mõni päev enne naise surma. Lahkamisel selgus, et naine oli surmaeelsetel päevadel kokaiini tarvitanud ning tema süsteemis oli jälgi ka heroiinist, MDMA-st ja metadoonist. Aruandes keelduti täpsustamast, kas narkootilised ained võisid mängida rolli selles, et ta suri. Ametliku versiooni järgi suri Fisher südameseiskumise tõttu, kuid tema tütar on ikkagi kindel, et narkootiliste ainete tarvitamine mängis näitleja lahkumises rolli.