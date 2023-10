Raivo E. Tamm on „Õnne 13“ tõttu jäänud ilma filmirollidest: arvatakse, et sealt ei tule midagi...

„Mulle hirmsasti meeldiks filme teha,“ paljastas aastaid riigikogus rahvast teeninud Tamm, kes nüüd enam Toompeal olevasse koosseisu ei mahtunud. „Aga mulle on antud vihjamisi mõista, et selle „Õnne 13“ pärast väga ei kutsuta filmidesse. Režissöörid nagu väga ei julge,“ selgitas ta põhjust, miks me pole teda siiani mõnes suures kodumaises linateoses näinud.

„Arvatakse, et sealt ei tule midagi. Nii on öeldud,“ lisas Tamm.

Saatejuhid küsisid, et kas näitleja jaoks on siis „Õnne 13“ tõesti mõned kindlad võimalused ära rikkunud. „Jah, kindlasti rikkus, aga ma olen alati selles mõttes vastu võtnud kõiki muid tööpakkumisi rõõmuga, et näidata, et ma olen ka teistsugune,“ teatas Tamm uhkusega.

Vaatamata sellele võtab ta Eesti populaarseimas seriaalis mängimist endiselt täie tõsidusega. „Prillitoosis“ kurits ta koos Helgi Salloga, et nende mõlema tegelaskujusid on erinevad stsenaristid üritanud oma käe järgi voolida, kuid nad on proovinud esialgsele karakterile ikkagi truuks kääda.

„Minu rolli taheti küll seal vahepeal teistsuguseks muuta, aga mulle tundus see natukene arusaamatu ning olen proovinud jätkata Allanit nii, nagu see Astrid Reinlal esialgu mõeldud oli,“ selgitas Tamm.