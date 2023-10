Oi, kui napilt läks! Saates „Ma näen su häält“ olid arvajad väga lähedal kaotusele, kuid lõpuspurt tõi võiduraha

Saate lõpus selgus, et hetkel, kui lavale oli jäänud kolm osalejat, oli vaid üks neist laulja ja ülejäänud olid teesklejad. Õnneks suutsid mehed hoida pilgu selge ning otsustasid nõunike abiga, et Karl Madisega peab duetti laulma Kiikuja. Esikolmikusse jõudsid veel ka Raamatupidaja ja Tõstukijuht.

See, et Kiikuja lõpuni vastu pidas, oli ka omaette ime, sest juba saate alguses kahtlustati, et just tema on üks teesklejatest.