Piinlik! Rootsi fännid segaduses: kas Madonna ei tea, milline on meie riigilipp?

Asja tegi aga fännide jaoks segaseks tõik, et postitusse oli lisatud hulk Taani lippe ja südame emotikon. Paistab, et Madonna või tema meeskond ajas kahe riigi lipud sassi. Nimelt esines ta mõned päevad enne Stockholmi kontserti Kopenhaagenis. Seal sai ta kriitikutelt väga karme hinnanguid enda esinemise kohta.

Madonna viimane tuur on olnud suure avalikkuse tähelepanu all, kuna pikka aega polnud selge, kas sellega saab lõpuni minna. Maailmakuulus lauljatar kannatas suvel tugeva infektsiooni käes ja ta viidi isegi raskes seisundis haiglasse. Madonna on intervjuudes rääkinud, et ta arvas, et tema elunatuke on otsakorral. Siiski õnnestus tal paari nädalaga olukorrast täiesti tervena välja tulla.