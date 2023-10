Ed Sheerani fännid, rõõmustage! Staar annab Leedus lisakontserdi, piletid tulid juba müüki

Teatavasti müüdi Ed Sheerani 3. augustil toimuva kontserdi piletid eelmisel nädalal välja rekordkiirusel ning sellist vastuvõttu arvestades leidsime artisti managemendiga koostöös võimaluse korraldada ka teine kontsert, teatasid korraldajad.

Kontsert on osa Ed Sheerani rekordilisest „+ – = ÷ x“ tuurist (The Mathematics Tour) ning toimub unikaalsel 360-kraadisel laval. Lisaks Sheeranile astub lavale ka Calum Scott ning on üsna tõenäoline, et ta ei jää ainsaks külalisesinejaks.

Peale viie aasta pikkust pausi tuleb globaalne megastaar tagasi Baltikumi oma kõige muljetavaldavama tuuriga seni. Kontserdikülastajad näevad fantastiliselt üles ehitatud 360-kraadilist lavadisaini, mis annab liikudes võimaluse artisti näost näkku näha ja mille kohale on riputatud kuus topeltkülgedega medikakujulist ekraani, mis pakuvad lähivaateid istekohtade omanikele. Lisaks annavad lauludele omalt poolt erilisust juurde pürotehnilised efektid.

Mathematics Touri sisu on selge: esitleda Sheerani viimase 12-13 aasta parimaid palasid. Seetõttu koosneb kontserdil esitatavate lugude nimekiri tema karjääri suurimatest hittidest: „Shiver“, „The A Team“, „Castle on the Hill“, „Thinking Out Loud“, „Photograph“, „Perfect“, „Shape of You“, „Bad Habits“, „Sing“, „You Need Me, I Don’t Need You“, „Eyes Closed“, „Overpass Graffiti“, „Galway Girl“ jne.

Seitse stuudioalbumit, 17 EP-d, 65 singlit - Ed Sheeran on müünud üle 150 miljoni plaadi kogu maailmas ja see teeb temast ühe enimmüüduma artisti maailmas. Muljetavaldav on ka tema erinevate muusikaauhindade nominatsioonide ja võitude nimekiri - sealhulgas mitmed Grammy, Brit, BBC, MTV, Ivor Novello, AMA jne auhinnad.

Iga Ed Sheerani maailmaturnee on purustanud rekordeid, tema eelmist tuuri „Didive Tour“ külastas ligi 9 miljonit kuulajat ja see teenis miljard dollarit. On ootuspärane, et „The Mathematics Tour“ lööb need rekordid üle.