„Vaatame, kas meiesugustest puujalgadest saab lõpuks asja!“ Tuntud eestlased püüavad rahvatantsurühmaga Mullaketrajad tantsupeole saada

Rahvatantsurühm Mullaketrajad tutvustas oma kollektiivi ja ühte proovi esmaspäeva õhtul ETV saates „Ringvaates“. Tantsurühmaga on seotud mitmed tuntud eestlased, kes kahe aasta pärast Kalevi staadionil toimuval tantsupeol soovivad jalga keerutada.

Tantsukollektiivi käivitajaks on Nele-Liis Vaiksoo, kel tekkis tantsupeole saamise soov umbkaudu kümme aastat tagasi. Esimesi mõtteid tantsupeole minemise osas mõlgutas ta näitleja ja laulja Lauri Liiviga ning aastate jooksul tekkis nende sõpruskonnas aina suurem punt inimesi, kes samuti soovisid Eesti rahva suurele peole pääseda. „Selgub, et me kõik oleme hirmsad rahvatantsufännid, aga lihtsalt mitte keegi seda tantsida ei oska,“ lausus Nele-Liis.