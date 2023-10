KUUMAD KLÕPSUD | Päike paitab tuharaid! Erna Husko nautis bikiinides vapustavat Dubaid

Järgmised tulised klõpsud, kus Erna bikiinides poseerib, jõudsid tema Instagrami jälgijateni eelmise nädala keskel. Fotodel on tal seljas punased bikiinid ja tema blondid kiharad lehvivad tuules. Bikiinipiltide vahele on ära eksinud ka mõned kaadrid päikeseloojangust ja merelainetest, kuid enamasti saab postituses siiski Erna kurvikat keha näha. „Päevad jahil = tasuta föönisoeng nädalaks,“ kirjutas kurvikas staar oma postituse juurde ja lisas, et tegemist on just sellise puhkusega, millest ta oli puudust tundnud.