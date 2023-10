Jääksid kokku vaid karjääri pärast? Ekspert avaldas, mis saaks Harryst ja Meghanist, kui nad peaksid lahku minema

Viimasel ajal on uudisekünnise ületanud mitu kuulsat Hollywoodi paari, kes on otsustanud jätkata eluteed üksinda, kuid pole oma abielu lahutanud. Sellises pealtnäha idüllilises liidus on näiteks näitlejatepaarid Jada Pinkett Smith ja Will Smith ning Meryl Streep ja Don Gummer. Mõlemad paarid on juba aastaid olnud lahus, kuid pole abielulahutust sisse andnud ja on formaalselt siiski veel koos.