Rea Lest-Liik kallima Jörgeniga abiellumisest: me kumbki ei pidanud end inimeseks, kes kavatseb kunagi abielluda

Näitlejanna Rea Lest-Liik on abielus kursusevend Jörgen Liigiga, üheskoos õppisid nad näitlejaks lavastaja Tiit Ojasoo käe all. Paaril õnnestus koos mängida filmis „Tume paradiis“, kus nad kehastusid teineteist vihkavateks poolõeks ja poolvennaks, kes kumbki oma ideaalide poole pürgib.

Enne filmi võtteperioodi läksid Rea ja Jörgen elama metsatallu, et seal end filmiks ette valmistada ja ka puhata. „Kulgesime seal oma rütmis ja stsenaariumit lugedes. Põhiliselt nägi see välja nii, et üks istus ühe põõsa all ja teine teise põõsa all ning aeg-ajalt vahetasime mõtteid. Vahepeal käisime ka ujumas,“ kirjeldas Rea elu majakeses.

„Kodustes tingimustes on sellise suure filmi ettevalmistuse jaoks aja ja ruumi võtmine natuke keerulisem, sest igast nurgast vaatab argielu nõudlike silmadega vastu. Eemale minek tegi tööle keskendumise tunduvalt lihtsamaks. „Tume paradiis“ eeldas nii minult kui Jörgenilt psühholoogiliselt keerukaid käike ja kontakti ka omaenda destruktiivsuse ning tumedusega. Need tunded ei ole sõnadega selgitatavad, aga mingi selguse või arusaamiseni, et mis igatsus või jõud meid selle looga seob, peab kuidagi jõudma. Ja filmimiseks peab selle piisavalt kuumaks ajama, et kaameral oleks, mida filmida, ja nagu öeldakse – et filmis ei oleks näitlemist näha,“ sõnas näitlejanna veel.

Metsamajas elades ja toimetades jõudis Rea tõdemusele, et abikaasa Jörgen on jätkuvalt hea mõttekaaslane ja vestluspartner. „Kuigi me näitlejatena oleme väga erinevad, on selles, kuidas me oma tööst mõtleme ja tööd teha tahaksime, väga palju ühist. Meile meeldib koos olla ja sobib koos töötada, sest oskame teineteisega arvestada ja jätta tööks vajalikku ruumi,“ lausus ta.