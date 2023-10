Ei midagi traditsioonilist! Printsess Kate’i vend pani pojale väga omapärase nime

Vaatamata sellele, et James on britt ja Alizee prantslane, valisid värsked vanemad oma pojale nime hoopis kolmandast kultuurist. Nimelt sai uus ilmakodanik endale nimeks Inigo, mis on Hispaania ja Baski päritolu. See tähendab tõlkes „keevaline“ või „särtsakas“. Tegemist on Carole ja Michael Middletoni seitsmenda lapselapsega, kuid esimesega, kes kannab nende perekonnanime edasi. Samuti on tegemist ka ainsa järeltulijaga, kes ei kanna mõnda traditsioonilist briti nime. On ju teada, et Kate’i kolm last kannavad nimesid George, Charlotte ja Louis. Tema noorem õde Pippa on samuti kolme lapse ema ning tema võsukesed kannavad nimesid Arthur, Grace ja Rose.