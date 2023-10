„Sõprade“ staarid murdsid vaikuse: me olime midagi enamat kui lihtsalt kolleegid. Me oleme perekond

Kaks päeva pärast 54-aastase Perry lahkumist otsustasid „Sõprade“ staarid vaikuse murda, kuid nad toonitavad ühisavalduses, et tõeline nendepoolne austusavaldus on alles tulemas.

„Oleme kõik Matthew kaotusest väga muserdatud. Me olime midagi enamat kui lihtsalt kolleegid. Me oleme perekond,“ seisab nende avalduses. „On nii palju öelda, kuid praegu võtame hetke, et leinata ja mõelda selle mõõtmatu kaotuse peale.“