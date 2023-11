Lavastaja Ingomar Vihmar abielust Kleer Maibaumiga: sa pead aru saama, et kunagi ei ole tüli teise inimese põhjustatud

Hiljuti jõudis kinodesse Ingomar Vihmari (53) režissöörikäe all valminud koguperefilm „Tähtsad ninad“, mis valiti ainsa kodumaise mängufilmina novembris toimuva PÖFFi rahvusvahelisse laste- ja noortefilmide võistlusprogrammi Just Film. „Tähtsad ninad“ räägib üldjoontes sellest, mida on ühel perekonnal vaja õnnelik-olemiseks.