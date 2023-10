Ae, kuulsuse ja armastuse otsijad! „Poissmeeste peo“ ja „Tüdrukute õhtu“ looja kutsub osalisi uude realitysse

Peagi on Go3 platvormile jõudmas uus tõsielusaade, millesse otsitakse praegu osalisi igas vanuses. Muraveiski vihjas TV3le antud kommentaaris, et uus reality näeb ette, et suhet alustatakse justkui viimasest faasist. „Paneme asjade käigu tagurpidi võtmesse, ehk alustame suhte lõpupoolt ja liigume ettepoole. Mitte nagu „Prooviabielu“, vaid alustame ilma abiellumiseta suhte lõpust ja lähme enam-vähem kuni tutvuseni välja,“ avaldas Muraveiski. Saade peaks tema sõnul olema eetris jõulude paiku.