Gameboy Tetris paljastas, et läks laste emast lahku: jah, elan üksi!

Räppar, kelle kodanikunimeks on Pavel Botšarov, paljastas Õhtulehele antud intervjuus, et on naisest lahku läinud. Küsimuse peale, kas ta elab praegu üksi, vastas artist jaatavalt. Botšarovilt uuriti veel, et kas ta on leidnud juba uue kaaslase, sest intervjueerija Anu Saagim oli suve lõpus näinud teda koos ühe näitsikuga. „Mul on väga palju sõbrannasid,“ teatas räppar selle küsimuse peale. Ta paljastas hiljem, et tema laste emal on juba uus väljavalitu olemas.

Varem on Botšarov paljastanud, et just eestlannast elukaaslane oli põhjuseks, miks ta eesti keele nõnda hästi ära õppis. „Mul on Eesti naine ja me kolisime kümme aastat tagasi kokku. Tahad või ei taha, pidin kuidagi suhtlema,“ rääkis räppar paar aastat tagasi antud intervjuus oma suhte algusajast ja lisas, et alguses suheldi omavahel käte abil. „Ma ei tea, kuidas see toimis, ilmselt tahe oli nii suur.“

Pärast kuulsaks saamist on Botšarov saanud kutse ka presidendi vastuvõtule ja tänavu veebruaris otsustas ta seda väisata koos eelkooliealise poja Frediga. Räppar on isaks ka nelja-aastasele tütrele. Räppar on varem tunnistanud, et lapse saamine juhtus tema ja elukaaslase jaoks vägagi ootamatult. „Meil lihtsalt juhtus. Ja ma võin isegi rohkem öelda, et juhtus isegi kaks korda. See ei olnud plaanitud,“ paljastas ta kaks aastat tagasi Raadio 2-le antud intervjuus.