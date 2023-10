Karl-Erik Taukar langes petturite ohvriks: kõigepealt saadeti võltskaupa, siis hakati pangakontot tühjendama

Saates „Stuudio“ paljastas armastatud laulja, et mõni aeg tagasi sattus ta ühe paari jalanõude tõttu pikemasse kuritööskeemi. Nimelt oli ta tellinud endale interneti teel jooksutossud, mis kohale jõudes ei näinud välja sellised, nagu Taukar oli ette kujutanud.

„Need tulid kohale, aga nägid natuke imelikud välja,“ selgitas muusik. Tekkinud kahtluste tõttu pöördus ta kohaliku spordipoe poole, kust talle teatati, et tema uute tossude näol on tegu võltsinguga.

Muusik ei osanud enda sõnul isegi kahtlustada, et antud internetipood võib selliste asjadega tegeleda. Jalanõud olid olnud õige turuhinnaga ning poe väljanägemine ei pannud samuti tema peas „häirekellasid“ helisema. Antud veebileht oli Google otsingumootoris olnud isegi eespool juba tuntud jalanõupoodidest.

Selleks et tossupaari soetada, oli Taukar antud veebilehele sisestanud oma krediitkaardi andmed, mis sinna ka talletusid. Ühel hetkel avastas mees, et petturid on lisaks võltstossude eest saadud rahale hakanud tegema tühjaks ka tema pangakontot.

„Ma isegi ei mõelnud selle peale, et peaksin nüüd oma pangakaardi kinni panema. Ma ei teinud seda ja järgnevate nädalate jooksul võeti sealt 150 euro [ulatuses] kaupa välja. Ma arvan, et lõpuks võeti kokku mingi 600 eurot. Ma ei käi ju niimoodi igapäevaselt vaatamas. Ma ei osanud isegi kahtlustada, et nad võivad minu kontolt niimoodi raha võtta,“ meenutas ta petturite ohvriks langemist.

Saates tõdes Taukar, et iga kord, kui ta kuskil küberturvalisusest räägib, mõtleb ta sellele, et äkki kellelgi tuleb pähe minna nüüd tema kontode kallale, kuid muusik lisas, et ta on kõikjal võtnud kasutusse mitmekordse autentimise ehk ainuüksi paroolist ei peaks piisama.