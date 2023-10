Matthew Perry endine kihlatu paljastas järelehüüdes mehe tumedama poole: ta põhjustas mulle valu, mida ma polnud kunagi tundnud

Kirjastuses töötav Hurwitz ja Perry hakkasid kohtamas käima 2018. aastal, kuid maailm sai nende suhtest teada alles mõni aeg hiljem. Nad kihlusid 2020. aasta novembris ja mitmed „Sõprade“ staarile lähedased allikad tõdesid ajakirjandusele, et nad on juba ammu oodanud, et Perry ellu selline naine tuleks. Arvati, et staar on lõpuks leidnud endale pikaajalise kaaslase, kellega pere luua. Kuid pool aastat hiljem sai nende kihlus ootamatu lõpu ja Perry teatas meediale tehtud avalduses, et nad jätkavad sõpradena. Hurwitzi lähedased vihjasid aga meediale, et nende suhe lõppes seetõttu, et näitleja kukkus „musta auku“.