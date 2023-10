Sõrmus sõrmes! „Magic Mike’i“ kompu Channing Tatum kihlus kallima Zoe Kravitziga

Kravitzi ja Tatumi suhe jõudis avalikkuse ette kaks aastat tagasi ja nad said tuttavaks filmi „Pussy Island“ võtetel. „Ma olen väga tänulik, et see film tõi sellisel viisil Channingu mu ellu,“ sõnas Kravitz ühes intervjuus eelmisel aastal.

Väljaanne Page Six uuris juveelispetsialistilt järgi, kui palju võiks Zoe kihlasõrmus väärt olla. Kihla- ja abielusõrmustele spetsialiseerunud Laura Taylor sõnas, et sõrmuse kivike paistab olevat seitse kraati ja tegemist on haruldase teemantiga. Tema hinnangul on sõrmus väärt 475 - 550 tuhat dollarit, kuid täpne väärtus sõltub teemanti kvaliteedist.