Kroonika rikkus head ajakirjandustava

Kaebaja leiab, et artikkel sisaldab valeinfot, sest loos väidetakse nagu esindaks tütarlaps moenädalal Eestit, kuigi tegelikkuses esindab ta iseennast. Kaebaja hinnangul jätab artikli pealkiri mulje nagu võistleksid moenädalal riigid või riikide esindajad omavahel. Samuti ei ole kaebaja rahul, et lapse perekond on identifitseeritav, kuigi nad ei ole avaliku elu tegelased. Kaebaja märkis, et Kroonikal ei olnud luba lapse fotot ja perekonna andmeid avaldada.

Kroonika vastas Pressinõukogule, et tütarlaps esindas moenädalal Eesti modelliagentuuri, mille sotsiaalmeedialehel rõhutatakse, et laps on Tallinnast, Eestist. Kroonika selgitab, et nõustudes lapse tegutsemisega modellinduses, on lapse ema pannud ta olukorda, milles lapse pildid on avalikult kättesaadavad. Kroonika lisas, et lugejale ei jää muljet, et tegemist on riikidevahelise võistlusega. Kroonika peab ebaõigeks kaebaja väidet, et tegemist on perekondliku üritusega, sest lapse osalemise kinnitas modelliagentuur.