Kristiine keskusesse jäi pärast sulgemist lõksu tõsielusaatest tuntud suunamudija

Freibergi sõnul külastas ta keskuses asuvat MyFitnessi spordiklubi. Inimliku eksimuse sattus ta klubist väljudes juba suletud Kristiine keskuse aatriumi. „Võtsin kohe appi oma jälgijad, et koos nendega väljapääs leida. Minu suurim hirm oli, et keegi ei arvaks, nagu oleks ma end meelega keskusesse ära peitnud, nagu mingi varganägu!“ rääkis suunamudija.

Kristiine keskuses valvet korraldava Foruse turvameeskonna ülema Freddie Voola sõnul märkas keskuse turvameeskond 30. oktoobri hilisõhtul, et üks noormees uitab sulgemisajal keskuses ringi. „Kuna saime aru, et tegemist ei ole pahatahtliku inimesega, kes ei ole keskusesse jäänud halbade kavatsustega, aitasime noormehe evakuatsiooniväljapääsu kaudu välja, sest keskuse peauksed on sulgemise ajal läbipääsmatud,“ sõnas Voola.