Reet Linna oleks „Prillitoosile“ tahtnud teist nime: see oli minu jaoks märk, et tegemist on vanainimeste saatega

„Prillitoosi“ saatejuht Reet Linna külastas täna hommikul Raadio 2 hommikuprogrammi ja rääkis seal lähemalt, kuidas legendaarse telesaate sünnipäeva tähistati. Ta avaldas, et on nii meili kui ka telefoni teel saanud mitmeid õnnesoove „Prillitoosi“ juubeli puhul. „Nagu oleks mul see sünnipäev või pidu,“ sõnas krapsakas saatejuht raadioeetris.

Linna meenutas ka aega, mil talle tehti ettepanek asuda „Prillitoosi“ juhtima. Tema esimene emotsioon pakkumise üle ei olnud kõige positiivsem - pigem oli ta mõelnud, kas nüüd on tema aeg kätte jõudnud. „Kui Ulvi Pihel mulle seda pakkus, siis ma ei julgenud otse välja öelda, et ma ei ole nii vana veel, et seda teha,“ lausus ta grammikese naeruga. Siiski Linna leebus ja võttis saate juhtimise enda kanda.

Veel avaldas Reet raadioeetris, kuidas ta oleks tahtnud saatega edasi minna. „Minu esimene soov oleks olnud, et pealkiri muudetakse,“ sõnas ta ja täpsustas, et kuigi tal endal head nime saate jaoks ei olnud, oleks ta selle välja mõelnud. Reedale oli aga öeldud, et “Prillitoosi“ näol on tegemist kaubamärgiga ja nimevahetus ei tule kõne allagi. „See oli minu jaoks see märk, mis näitas, et see on nüüd täitsa vanainimeste saade ja nüüd on kõik kööga,“ ütles Reet.