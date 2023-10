Vana arm roostetab? Victoria Beckham on abikaasa Davidi peale pahane, et vutitäht kunagise petmisskandaali taas avalikkuse ette tõi

David rääkis oma abielu raputanud petmisskandaalist lähemalt dokumentaalsarjas. Peamiselt keerles tema jutt ümber Rebecca Loosi ehk naise, kellega Davidil oli 2000ndate alguses väidetavalt afäär olnud. Esimesed vihjed Rebecca ja Davidi randevuu kohta tekkisid 2003. aasta septembris, kui vutilegendi märgati Madridis ühe brüneti naisega ööklubis lõbusalt aega veetmas. Hiljem selgus, et tegemist oli Rebeccaga, kes oli Davidi assistent. 2004. aasta aprillis avaldas üks Ühendkuningriigi väljaanne loo, et Rebeccal ja Davidil oli olnud afäär ning hiljem oli Rebecca seetõttu oma assistendikohalt vallandatud.

Sama kuu lõpus andis Rebecca avameelse teleintervjuu, kus rääkis enda ja Davidi suhtest lähemalt. Ta kirjeldas seal, et tema ja David olid esimest korda maganud just tol septembrikuu ööl, mil neid ööklubis koos nähti. Rebecca sõnul magasid tema ja David koos kokku neli korda. Vutilegend on aga alati petmissüüdistusi eitanud. Victoria sõnas sarjas „Beckham“ skandaali kommenteerides, et tegemist oli raske perioodiga nende abielus ning neil oli keeruline sellest välja tulla.

Nüüd kirjutab Ühendkuningriigi väljaanne Mirror, et Victoria on oma abikaasa peale ülimalt pahane ja püha viha täis, et David taas Rebeccat puudutava skandaali üles võttis, kuna Davidi öeldu tõttu peavad nad kunagist rasket aega taas üle elama. Omakorda lisab õli tulle see, et Rebecca on dokumentaalsarjas kajastatud kommenteerides sõnanud, et tegelikult ei eitanud David kunagi tollast afääri.

Seetõttu süüdistabki ühe allika sõnul Victoria Davidit selles, et Rebecca on sarjas öeldut omalt poolt kommenteerinud. „Victoria teab, et negatiivne tagasiside ei olnud kunagi Davidi eesmärk. Ta hindab kõrgelt seda, et David rääkis südamelt ära olukorra, mis nende jaoks oli raske. Samas on ta ka pahane, et David ei mõelnud, millised tagajärjed võivad petmisskandaali taas päevakorda toomisega kaasneda,“ avaldas allikas Mirrorile.