Juba lukus? Trummar Travis Barker lobises kogemata välja enda ja Kourtney Kardashiani maimukese nime

Muusik võttis enda ja Kourtney lapse teemaks hiljuti ühes taskuringhäälingusaates, kus ta külas käis. Kui juba mõnda aega on Kardashianite tulihingelised fännid arvanud, et Kourtney ja Travise beebi peaks ilmavalgust nägema Halloweeni kandis ehk täna, siis Travis kinnitas seda saates. Samas sõnas ta, et laps peaks sündima novembri alguses. Samuti lobises ta välja nime, mille vanemad plaanisid pisipõnnile panna, vahendab The Sun.

„Hawaiil toimub üks heategevusüritus, kus me mõtlesime osaleda, aga see toimub sel nädalal, kui Rocky peaks sündima,“ paljastas Travis saates. Seejärel uuris üks saatejuht, kas lapsele pannakse nimeks Rocky 13 (Thirteen) Barker, mida Travis nähtavasti kinnitas, kuna muusik kordas sama nime.

Kui saatejuht kommenteeris, et tegemist on unikaalse nimega, siis viitas Travis, et laps tulebki unikaalne. „Ta tuleb mu naise vagiinast välja kätekõverdusi ja jalalööke tehes,“ muigas ta.

Travis on varemgi rääkinud sellest, et nimi Rocky 13 talle meeldib“, vahendab People. Juuli keskel avaldas ta inspiratsiooni tolle nime taga. „Rocky George mängis kitarri bändis Suicidal Tendencies. Ja 13 on lihtsalt aegade parim number,“ lausus trummar siis.

Hetkel on Kourtney viimase vindi peal lapseootel ja arsti soovitusel voodirežiimil. Tema jaoks on tegemist neljanda lapsega. Oma varasemast suhtest elukaaslase Scott Disickiga on tal tütar Penelope ning pojad Mason ja Reign. Ka Travisel on mitu last, kes sündisid siis, kui ta oli abielus Shanna Moakleriga - poeg Landon ja tütar Alabama. Veel on trummaril kasutütar Atiana.

Kourtney ja Travis leidsid teineteist 2020. aasta detsembris. Sellest ajast saati on nad lahutamatud, käsikäes käiakse kõigil punase vaiba üritustel ja ka sotsiaalmeedia kubiseb fotodest, kus paar armsalt poseerib. Nad kihlusid 2021. aasta detsembris ja nad abiellusid 2022. aasta mais.