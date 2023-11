Klubi loomine sai maja ostmisest tähtsamaks: Reigo Ahven avaldas, kuidas sündis džässiklubi Philly Joe’s

Ta rääkis, et koos abikaasa Anuga käisid nad New Yorgis, kus külastati džässiklubi Village Vanguard, mis neile kohe hinge puges. „Kirjeldasin abikaasale oma ideed ja ta sai aru, mida ma tahan teha. Ta mõistis, et ilmselgelt läheb see maksma omaenda maja ja tuleb korteris edasi elada. Muidugi pidi loobuma maja ostmisest, sest tihtilugu läheb klubisse kuu aja jooksul rohkem vahendeid kui oma elamisse poole aasta jooksul. Aga midagi ei ole teha, inimesed elavad erinevalt, inimesi käivitavad erinevad asjad ja me oleme natukene selline džässipere,“ sõnas Reigo veel.