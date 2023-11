Eva Longoria eksabikaasa ja „Üldhaigla“ näitleja Tyler Christopher suri kõigest 50-aastasena

Näitleja lahkumist kommenteeris ka tema esindaja. „Uudis tema surmast on šokeeriv ja ma olen tema kaotusest muserdatud. Ta oli väga andekas näitleja, ja mis veelgi olulisem, imeline sõber. Mu süda on tema sõprade ja perekonnaga, kes teda väga armastasid,“ sõnas esindaja.

Tyler Christopher kehastas Ameerika Ühendriikide sarjas „Üldhaigla“ peamiselt Nikolas Cassadine’i (aastatel 1996-2016), kuid astus üles ka Connor Bishopi rollis. Veel on ta kaasa teinud seebikas „Days of Our Lives“, kus tema kanda oli Stefan DiMera roll. Oma karjääri jooksul teenis ta neli Daytime Emmy nominatsiooni ja võitis oma esimese auhinna 2016. aastal, vahendab Page Six.