Esimesed analüüsid tehtud: avaldati Matthew Perry lahkamise esialgsed tulemused

Ameerika Ühendriikide väljaanne TMZ kirjutab oma õiguskaitseallikatele toetudes, et esimesed Perry lahkamistulemused on saabunud. Uurijad viisid läbi esialgsed testid, mille tulemusel selgus, et näitleja surm ei saabunud fentanüüli või metamfetamiini üledoosi tõttu. Testid näitasid, et neid aineid Perry süsteemis ei olnud.

Mullu avaldatud elulooraamatus rääkis Perry, et aastaid tagasi pandi ta viieks kuuks ravimite kuritarvitamise tõttu haiglasse. Siis olevat arstid ta perele öelnud, et tal on vaid 2% võimalus ellu jääda. Perry on viimased 25 aastat võidelnud nii alkoholi- kui ka narkosõltuvusega ning tema elu rippus enne tema lahkumist juba korduvalt juuksekarva otsas. Elulooraamatus tunnistas Perry, et tal on korduvalt olnud suitsiidseid mõtteid ning ta on võidelnud ka depressiooniga.