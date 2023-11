Endistest presidentidest valmivad filmid! Kinolinale tuuakse mängufilm Meri tudengiaastatest ja dokumentaalfilm Ilvesest

Eesti kinotegijad on hoos presidentidest filmide tegemisel. Režissöör Peeter Urbla (78) on võtnud sihiks vändata täispikk mängufilm Lennart Meri tudengiaastatest ja dokumentalist Jaan Tootsen (48) on lõpetamas Toomas Hendrik Ilvesest rääkivat filmi „Õnn kaasa, hr President!“.