Prints Alberti salasuhtest sündinud poeg andis esimest korda intervjuu: meil on isaga väga hea suhe

Prints Albertil oli 1990ndate lõpus ja 2000ndate alguses salasuhe stjuardess Nicole Costega, kellega randevuust sündis 2003. aastal poeg Alexandre Grimaldi-Coste. Algul Albert vallaspoega ei tunnistanud, kuid muutis oma meelt kaks aastat pärast poisi sündi, kui tehti isadust kinnitavad DNA-testid. Kuigi Alexandre on Alberti vanim poeg, ei saa temast troonipärijat, kuid prints on oma last rahaliselt toetanud.

Varem on Alexandre, hüüdnimega Alex, hoidnud meedia tähelepanu alt eemale, kuid nüüd on ta andnud Ameerika ajakirjale Tatler intervjuu, kus räägib oma kuninglikust perekonnast ja vereliinist lähemalt. Peale selle, et tema isa on Monaco prints, on tema vanaema näitleja Grace Kelly ja vanaisa prints Rainier.

Alexil on ka põhjus, miks ta just nüüd meediaorbiidile pääseda soovib. Nimelt on ta pilk suunatud ärilisele koostööle oma isaga. „Ma püüdlen selle poole, et töötada koos oma isaga ja saada, kuidas öelda, Monaco globaalseks saadikuks ja tuua ärilised võimalused Monacosse tagasi. See on see, millest ma temaga olen rääkinud,“ sõnas Alex intervjuus.

Alex rääkis ka sellest, kuidas teda häirib, et teda nimetatakse meedias pidevalt oma isa Alberti vallaspojaks. Tema jaoks on taoline sõnakasutus solvav. „Kumbki minu vanematest polnud abielus ja kumbki neist ei petnud... Mu isa võttis mind omaks vabatahtlikult, kui ma olin beebi, mitte seetõttu, et kohtunik või meedia teda selleks sundis,“ mõlgutas noor sinivereline oma mõtteid.